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Bayburt Üniversitesinde 'Kudüs Bizim Neyimiz Olur?' konferansı düzenlendi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:43
Bayburt Üniversitesinde 'Kudüs Bizim Neyimiz Olur?' konferansı düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde 'Kudüs Bizim Neyimiz Olur?' konferansı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi Genç Birlik Kulübü ve Birlik Vakfı Bayburt Şubesi tarafından "Kudüs Bizim Neyimiz Olur?" isimli bir konferans düzenlendi. Bâberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonundaki konferansta Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel tarafından bir sunum gerçekleştirdi.
Kudüs Türkiye'de bir şehre benzetilecek olsa o şehrin Mardin olacağını belirten Yrd.Doç.Dr. Ahmet Murat Özel, Mardin'deki eski yapıların turistler için tahsis edildiğini ancak Kudüs'ün böyle bir durumunun olmadığını bu şehrin terkedilebilecek bir şehir olmadığını söyledi.
Kudüs'ün eski bir şehir olmasına değinen Özel, özellikle yapılaşma ve altyapı konusunda sorunları olduğunu söyledi. Ancak bunlarla beraber Kudüs'te hayat pahalılığının yüksek olduğunu çeşitli örneklerle gözler önüne serdi. Kudüs'te yaşayan Müslümanların yaşadığı zorluklara değinen Özel oradaki müslümanların etrafı duvarlarla örülü Batı Şeria'da yaşamaya mecbur edildiğini, Mescid-i Aksa'yı gören evlerin Yahudiler tarafından alınmaya çalışıldığını söyledi.
Mescid-i Aksa'ya değinen Özel, Aksa denince akla gelen altın kubbeli yapının Kubbet-üs-Sahra olduğunu ve bu yapının bu mescidin bir bölümü olduğunu ifade etti. Konuşmasına Mescid-i Aksa'nın fiziksel yapısından bahsederek devam eden Özel, kendisini dinlemeye gelenleri fotoğraflarla Mescid-i Aksa'da bir gezintiye çıkardı ve Kudüs'teki Müslüman ve Türk izlerini gösterdi.
Program Genç Birlik Kulübü Başkanı Halil İbrahim Şahin'nin Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel'e hediye takdimi ile sona erdi.
(YY-ÖB-Y)

11.05.2017 10:52:40 TSI
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