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Bozbey öğle yemeğini personelle yedi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:44
Bozbey öğle yemeğini personelle yedi
Bozbey öğle yemeğini personelle yedi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalışanlarla öğle yemeklerinde bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Bozbey, bu kez Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeliyle yemekte buluştu. Yemeğe Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Bircan Uysal ile İnsan Kaynakları Danışmanı Doç. Dr. Kurtuluş Kaymaz da katıldı.
Yemekte personelle sohbet eden Bozbey, iyi hizmet için yapılması gerekenleri değerlendirdi. Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin hem hizmetlerinin, hem de sanat, spor ve sosyal faaliyetlerinin halka daha iyi duyurulması için yapılacaklar üzerine çalışanlarla fikir alışverişinde bulundu.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarının, halkla belediye arasında iletişimi sağlama açısından önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, "Halkımıza verilecek mesajlar, onların beklentilerinin öğrenilmesi, hizmetlerimizin doğru şekilde anlatılması ve duyurulması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarının sorumluluk alanında. Kendimizi halka iyi anlatmalıyız, yaptığımız bunca güzel hizmetlerimiz hakkında vatandaşın bilgisi olması gerekiyor. Daha çok kişiye ulaşabilmek için çalışmalarımızı gözden geçirmeliyiz. Hedefimiz hep daha iyiyi gerçekleştirmek" dedi.
(MŞ)

11.05.2017 10:53:13 TSI
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