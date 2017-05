YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da elektrik kesintisi

VAN (İHA) – Van Kazım Karabekir Caddesi esnafı, elektrik kesintilerinden dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını söylediler.

5-6 yıldır elektrik kesintileri ile mücadele ettiklerini ve sorunun çözülmesi için çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten cadde esnafı, sorunun nihai çözümü için yetkililerden yardım istedi. Esnaf Turan Gök, yaşanan sorunun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Defalarca yetkililere gittik, fakat nihai bir çözüm bulunamadı. Şu an dükkânlarımız kapalı, esnaf arkadaşlar burada toplanmış ve elektriğin gelmesini bekliyoruz. Zor durumdayız, kiramızı ödeyemiyoruz. Valimizden, belediye başkanlarımızdan bir çözüm bekliyoruz. Eğer ben elektrik faturamı ödüyorsam, enerji şirketi de bana enerji vermeye mecburdur. Yapamıyorlarsa bırakıp gitsinler. Elektrik olmayınca bir şey yapılmaz; kırtasiye, terzi, çay ocağı, berber hepimiz oturmuş bekliyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Valiliğe, VEDAŞ'a, her tarafa gittik. Ne yazık ki bir sonuç alamadık. Sorunumuz devam ediyor. Mağduruz, esnaf olarak kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.

Buranın kentin en işlek caddelerinden biri olduğunu belirten Mustafa Eşin de, bu sorunun kronik bir hal aldığını ve bir türlü çözüme kavuşturulmadığını belirterek, "Her gün aynı sorunu yaşıyoruz. Buna nihai bir çözüm istiyoruz. Çok mağduruz, sürekli elektriklerimiz kesiliyor" şeklinde konuştu.

Kırtasiye işletmecisi Özcan Çelebi de, kış aylarında aşırı yüklenmeden elektriklerinin kesildiğini ifade ederek, "Bir ay iki ay sıkıntı yaşanırsa bu sorun olmaz, ama bu yıllardır devam eden bir sıkıntıdır. Bir türlü ne yaz aylarından ne de kış aylarında çözülemedi" diye konuştu.

Van Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) yetkilileri ise, kesintilerin esnafın iddia ettiği gibi kronik olmadığını belirterek, "Bahsi geçen bölgede uzun süreli kesintilere neden olacak şekilde şebekelerimizde bir problem yok. Ancak şirketimizden izinsiz yapılan inşaat kazıları, yeraltı hattımıza zarar vermekte, bu da kesintilere neden oluyor. Ekiplerimiz ise buna müdahale ediyor. Programlı kesintiler dışında uzun süreli kesintiler yaşanmıyor" diye konuştular.

