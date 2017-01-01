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Sarıkamış Belediyesi ilçenin 100 yıllık içme suyu şebekesini değiştiriyor

- Sarıkamışlılar yıllarca çürümüş, kanserojen borulardan su içmiş

- Başkan Göksal Toksoy, 100 yıldır el vurulmayan alt yapıya girdi



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Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Sarıkamış Belediye Başkanını Göksal Toksoy, yaklaşık 100 yıllık içme suyu şebekesini değiştiriyor. İçme suyu şebekesin yenileme çalışmalarından çıkan borular ise görenleri şaşırtıyor.

Sarıkamışlılar yıllarca paslanmış, içerisi pislik dolmuş, hijyenik olmayan borulardan akan suyla içme suyunu kullanarak adeta hastalıklara davetiye çıkarmış. Paslı ve pis borular belediye önünde sergilenerek vatandaşlara gösterilecek.

Sağlıksız bir şekilde daha önceleri yaptırılan şehir su şebekesi boru ve vanalarının pislik içerisinde olması ve yıllarca Sarıkamışların bu borulardan su içtiğini ifade eden Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamışlıların bundan böyle yenilen şebekelerden içme suyunu karşılayacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Göksal Toksoy, "İlçenin 80 kilometrelik içme suyu şebekesi polietilen borularla döşenecek. Artı aboneleri de yapacağız. Parsel bağlantılarını, biz evlerine kadar kendimiz götüreceğiz. Çünkü vatandaşlarımıza bağlattığımız aman onlar yapım koşulklarına, proje ve eklerine, şartnameye uygun yapmıyorlar. Kışın suyu donduruyorlar. Bir daha bize işe çıkarıyorlar. Hem kendileri rahat etsin diye, hem de belediyemiz rahat etsin diye bina girişine kadar biz kendimiz yapacağız" dedi.

"Çelik ve beton borularla yıllarca Sarıkamışlılar içme suyunu karşılamış"

Müteahhit firmamız burada, çalışmalarını parsel başına kadar abone bağlantılarını yapacağız diyen Başkan Toksoy, "80 kilometreyi bu 4 ay içerisinde müteahhit firmanın kuracağı 6 ana şebeke ahtı ekibiyle, 6 abone bağlantı ekibiyle 4 ay içerisinde bütün şehrin içme suyu şebekesini tamamlayacağız. İçme suyu arıtma tesislerinde arıttığımız suyu yeni polietilen borulara vereceğiz. Ve musluklardan billur gibi Türk içme suyu standartlarına uygun su şeklinde vatandaşlarımıza içireceğiz. Eskiden çelik borular, çürümüş borular, pas tutmuş borular, aspes çimento borular, artık kullanılmayacak. Yeni şebekede sağlığa en elverişli su vatandaşlarımıza içireceğiz" diye konuştu.

Şehrimiz 80 kilometrelik içme suyu şebekeyi SUKAP kapsamında İller Bankası ve belediyemiz ortaklaşa kontrolünde, 80 kilometreyi Dünya'da içme suyu borularına en elverişli boru olan polietilen borularla yenilediklerini ifade eden Toksoy, "Biliyorsunuz göreve geldikten sonra biz, şuana kadar yaklaşık Sarıkamış kuruluşundan bu tarafa 70-80 yıldır içme suyu şebekesi döşenmiş. Eski çelik borular, aspes çimento borular, şuana kadar hiçbir şekilde şebeke çalışması, yenilenmesi yapılmamış. İçme suyu şebekesini de eski çelik borulardan kurtarmak için, eksi aspes çimento borulardan kurtarmak için Dünya'da şuanda modern olarak planlı, projeli, yapım koşullarına uygun, Dünya'da içme suyu için, şebeke boruları için kullanılan en en uygun, en kaliteli, en pahalı polietilen boruları düşüyoruz. Ve artık Sarıkamış'ta çeşmelerden Türk içme suyu standartlarına uygun, su akıtıp vatandaşlarımıza içireceğiz" şeklinde konuştu.

İçme suyu şebekesi yenilenme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Göksal Toksoy, şebeke yenileme çalışmalarını yürüten ilgili firma yetkililerinden bilgiler aldı. Toksoy, 80 kilometrelik şebeke yenileme çalışmalarını 4 ay içerisinde tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarında toprak altından çıkan paslı ve pis borular, vatandaşları şaşırttı. Toprak altından çıkan borular, belediye binası önünde değiştirilen yeni borularla birlikte sergilenecek.

(IÇ-Y)



11.05.2017 10:54:51 TSI

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