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Büyükşehir Belediyesi'nden engellilere 50 akülü araç

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:47
Büyükşehir Belediyesi'nden engellilere 50 akülü araç
Büyükşehir Belediyesi'nden engellilere 50 akülü araç
- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında, bir fabrika ile işbirliğinde 50 engelliye akülü araç dağıttı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve kentte kurulu bir fabrika ile işbirliğinde her yıl Engelliler Haftası'nda gerçekleştirdiği akülü araç dağıtımını bu yıl da yaparak, 50 engelliyi sevindirdi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 10. Geleneksel Mersin Engelliler Haftası Şöleni'nin ilk gününde engellilere akülü araçları teslim edildi. Akülü araç teslim törenine, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Çimsa Mersin Fabrika Müdürü Levent Öncel, akülü sandalye verilen engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.
Törende konuşan Çokakoğlu, artık sosyal belediyecilikte daha kaliteli, daha iyi tasarlanmış ve düşünülmüş hizmet ve halkın tüm katmanlarının katıldığı bir belediyecilik anlayışına hakim olmaya çalıştıklarını söyledi. Bu hizmetlerin önde gelenlerinden birinin engelli bireylere yönelik hizmetler olduğunu belirten Çocakoğlu, "Mersin çok şanslı bir kent. Çünkü engelli bireyler, çocuklar, kadınlar konusunda son derece duyarlı, politikalarını çok alışık olunmayan bir kararlılıkla takip eden bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Engelliler konusu sosyal katılımcılığın en üst düzeyde olması gereken bir öneme sahiptir. Gönüllülük ve ısrar esastır. Hizmetleri bugünden yarına taşıyabilmek çok önemlidir. Bize en büyük destek ise siz engelli bireylerimizden, ailelerinden ve toplumun diğer kesimlerinden gelmekte. Bugün burada olmanız bunun en anlamlı göstergesi. Umarım bu çabalarımız diğer sektörlere ve kurumlara örnek olur" dedi.
Fabrika Müdürü Öncel ise engelli bireylerin toplum yaşantısına tam ve sorunsuz bir şekilde katılımını sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, "Kamu ve özel sektör kuruluşlarına, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere büyük görevler düşüyor. Bu bilinçle bizler de kurum olarak toplumumuzda bilinç oluşturmak, engelli bireylerin günlük hayatta yüzleştikleri sorunların çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamak adına hareket ediyoruz. Aramızdaki engelleri bertaraf etmek amacıyla bu vesileyle küçük de olsa katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 50 adet akülü sandalye engelli bireylere teslim edildi. Akülü araçlarını alan engelli bireyler, gerçekleştirilen etkinlik ve akülü araçlar için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Akülü sandalye sahibi olan Cennet Demirtaş, "Akülü araç için öncelikle Burhanettin Başkanımıza ve herkese çok teşekkür ederim. Akülü sandalyeye çok ihtiyacım vardı. Bir çocuğum var, onu okula götürüp getirirken çok zorlanıyordum ama şimdi benim için daha kolay olacak" şeklinde konuştu.
(KYM-Y)

11.05.2017 10:56:31 TSI
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