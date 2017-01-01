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Onikişubat Belediyesi 7 bin Bosna'lı öğrenciyi sevindirdi



(Fotoğraflı)



Muhammet Özer

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen 7 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Geçtiğimiz yıl Bosna Hersek'le başlatılan kültürel faaliyetlerini sürdüren Onikişubat Belediyesi, bu ülkede Türkçe öğrenen 7 bin Bosnalı öğrenciye çanta ve kırtasiye hediye etti.

Bosna Hersek'te eğitim veren Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği ile yürütülen çalışmayla, Kahramanmaraş'tan gönderilen çanta ve kırtasiye malzemeleri enstitü görevlileri tarafından öğrencilere takdim edildi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraşlı herhangi bir öğrenci ile Bosnalı bir çocuğun kendileri için hiçbir farkının olmadığını belirtti. "Coğrafyalar farklı olsa da, kalplerimiz birlikte çarpar, gönüllerimiz birdir" diyen Başkan Mahçiçek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin sınırları 720 bin kilometre kare olsa da, gönül coğrafyamız çok daha geniştir bizim. Bu gönül coğrafyasının en güzel beldelerinden birisi de hiç kuşkusuz kardeş ülke Bosna'dır. 2 yıl önce de Bosna Hersek ile çok güzel bir iletişim kanalı kurduk. Bu ülkeden öğrencileri Kahramanmaraş'ta ağırlayıp, biz de oraya misafir olduk. Tabi ülkemizin Bosna Hersek'le kurduğu çok sıcak ilişkiler var. Onların da ülkemize karşı beslediği sevgi ve muhabbet var. Bugün orada binlerce öğrencimiz Türkçe öğreniyor. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak onların eğitimine küçük bir katkı sunalım istedik. Çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye ettik. Eğer ülkemizin kardeş ülke Bosna ile kurduğu sıcak ilişkilere küçük de olsa katkı da bulunabildiysek ne mutlu bizlere. Emeği geçen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

(OZR-Y)



11.05.2017 10:58:22 TSI

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