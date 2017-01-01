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Hisarcık'ta Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:51
Hisarcık'ta Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması
Hisarcık'ta Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kur'an-ı Kerim Meali konulu Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışmasında derece girenler için ödül töreni düzenlendi.
Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda yapılan Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, yarışmacı öğrenci ve veliler katıldı. Dereceye girenlere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Yaman ve Çimenlik Camii İmam Hatibi İlyas Çalışkan tarafından verildi.
Okul Müdürü Fatih Yaman, ödül töreni için A, B ve C kategorilerinde birinci olan 3 öğrenciye verilmek üzere, Ufka yolculuk Kütahya sorumlusunun özel olarak gönderdiği emaneti öğrencilere takdim ettiklerini, diğer 10 kişinin ödüllerini ise hayırseverlerin katkılarıyla verdiklerini söyledi.
Yaman,"Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese can-ü gönülden teşekkür ediyor, bu tür faaliyetlerin Kur´an-ı Hakîm´in anlaşılmasına vesile olmasını diliyoruz" dedi.(MA-EFE)

11.05.2017 10:59:34 TSI
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