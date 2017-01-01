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Minik öğrencilerden çevre temizliği



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt ilçesindeki Danışmentgazi İlkokulu öğrencileri, "Doğayı Korursak, O Da Bizi Korur" sloganıyla çevre temizliği yaptılar.

Danışmentgazi İlkokulu idaresinin yürüttüğü "Doğayı Korursak, O Da Bizi Korur" projesi kapsamında öğrencilere eldiven ve çöp poşetleri dağıtıldı. Öğrenciler, daha sonra okulun bulunduğu mahalledeki cadde ve sokaklara dağılarak çöp topladılar. Okul Müdürü Erhan Aslan, öğrencilerde şimdiden çevre temizliği oluşması için derslerinde işledikleri 'Çevremizi Koruyalım' kazanımı kapsamında böyle bir faaliyette bulunduklarını söyledi. Müdür Aslan, "Bu çalışma, sadece okulumuz öğrencilerine değil, herkese örnek olması gereken bir çalışmadır. Bu faaliyetle öğrenciler arasında ve toplumda farkındalık oluşturma mesajını vermeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

(VE-MSA-Y)



11.05.2017 11:00:43 TSI

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