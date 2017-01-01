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Başkan Özakcan'ın 'Hemşireler Haftası' mesajı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:54
Başkan Özakcan'ın 'Hemşireler Haftası' mesajı
Başkan Özakcan'ın 'Hemşireler Haftası' mesajı

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Özakcan mesajında şu ifadeleri kullandı; "Sağlık alanında görev yaparken başarılı olmanın ilk koşulu insan sevgisidir. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer sağlık personelimiz, bu doğrultuda toplumun
beklentilerine yanıt verebilmek için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Hemşirelerimiz, sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olan vatandaşlarımıza umut ve yaşam sevinci kazandırabilmek için, gereksinim duydukları sevgi, şefkat ve ilgiyi göstermektedir. Hemşirelerimiz, üstlendikleri sorumluluğu eksiksiz yerine getirmek ve hastalarına yardımcı olabilmek için gece-gündüz özveriyle çalışmaktadır. Yurdun her yerinde, tüm güçlüklere karşın hizmet veren hemşirelerimizin, görevlerini kolaylaştırmak için herkes üzerine düşeni yapmalı, gereken özeni göstermelidir. Güç ve yüce bir görev üstlenen hemşirelerimizin, Hemşirelik Haftası'nı kutluyor, mutluluk ve esenlikler diliyorum.''
(MU-MB-Y)

11.05.2017 11:03:39 TSI
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