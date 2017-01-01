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Türkiye Şampiyonu halterciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Konya'da yapılan Büyükler Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında birinci olan Furkan Sertel ve üçüncü olan Nihat Yel Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından ödüllendirildi.

İl Müdürü Yıldız, yarışmalarda dereceye giren sporcuları ve Antrenör Caner Özteke'yi makamında kabul ederek sevinçlerine ortak oldu. Halter branşının Bilecik'te en başarılı branşlarından birisi olduğunu belirten Yıldız, "Bu branşta sporcularımızın ilimizi en iyi şekilde temsil etmesinden, Türkiye dereceleri yapmalarından dolayı büyük gurur duyuyorum. Bu başarının kazandırılmasında sporcularımızın hiçbir engel tanımadan azimli, gayretli çalışmaları. En büyük emeğin ise, ilimizin başarılı antrenörü Caner Özteke'dir. Emeklerinden dolayı teşekkür ederim.

Konuklarını makamında ağırlayan İl Müdürü Yıldız, konuşmanın ardından başarılı sporcumuzu ödüllendirdi.

(CKT-MET-Y)



11.05.2017 11:03:49 TSI

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