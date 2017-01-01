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Bilecik'te Masa Tenisi Aday Hakem Kursu başladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Masa Tenisi Federasyonu tarafından Masa Tenisi Aday Hakem Kursu başlatıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, İstasyon Kapalı Spor Salonunda Tenisi Federasyonu tarafından başlatılan Masa Tenisi Aday Hakem Kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Yıldız, "Bilecik'te masa tenisine ilgi gün geçtikçe artıyor. Bizler de bu ilgiye dayanarak Masa Tenisi Federasyonu talepte bulunarak Masa Tenisi Aday Hakem Kursu açılmasını istedik. Açılan kursa ilgi iyi oldu. Tüm kursiyerlere başarılar dilerim" dedi.

(CKT-MET-Y)



11.05.2017 11:04:28 TSI

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