Başkan'dan okullarla destek
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Eğitime verdiği destekle dikkat çeken Akçakoca Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan okullarda yaptığı çevre düzenlemesi ve tadilatlara devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde Gönül Yavuz İlköğretim okulu etrafına yapılan çelik kalıp ve belediye logolu çevre duvarı işinin tamamlanmasının ardından okul çevresinin düzenleme çalışmalarına başlanıldı.
Söz konusu Akçakocalı öğrencilerin eğitimi olunca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, bütün imkanları seferber ediyor. İlçede bulunan bütün okullara ihtiyaç duydukları her türlü alt yapı desteğini sağlıyor. Başkan Yemenici " Fiziki ortamları iyileştirilmiş okullar kuşkusuz öğrencilere daha iyi hizmet sunacaktır. Gönül Yavuz İlköğretim okuluna yapılan çevre düzenlemeleri ve duvar çalışmaları, okulda hem görsel hem de güvenlik açısından büyük bir iyileştirme sağlamıştır" diye belirtti.
(TT-
11.05.2017 11:05:01 TSI
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