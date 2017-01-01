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Kahramanmaraş'ta Gençlik Meclisi kuruldu

- Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç:

- "Gençlerimizin enerjisi ve sinerjisine her zaman ihtiyacımız var"



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 'Gençlik Meclisi' kuruldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gençlik Meclisi Ali Çam başkanlığında 61 üyenin katılımı ile ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini belirterek, onların ileride sorumluluk sahibi olması açısından bugünden memleket meselelerine sahip çıkmalarının önem arzettiğini söyledi. Gençleri ve düşüncelerini önemsediklerini ifadeden eden Erkoç, ülkenin geleceğinin inşası yolunda gençlerin enerjisine, sinerjisine ihtiyaç olduğunu anlattı.

Türkiye'nin zengin yer altı ve yerüstü kaynakları olan bir ülke olmadığına ve en büyük sermayesinin beşeri sermaye olduğunu ifade eden Başkan Erkoç, "Hep söylüyorum ben konuşmalarımda Türkiye'nin zengin petrol kaynakları yok, zengin altın madenleri yok. Bizim en büyük zenginliğimiz insanımız. Sosyal ve beşeri gücümüz. Yani biz gençlerimizi donanımlı hale getirdiğimizde onlara görev ve sorumluluk verdiğimizde onların fikirlerini önemsediğimizde göreceksiniz ki ülkede çok büyük bir sinerji oluşmuş kaynaklar daha verimli hale gelmiş, ülke kaynakları artmış. Tabi daha önceleri Türkiye'de şöyle bir zihniyet vardı: gençler bir öneri ve tavsiyede bulunduğunda dur yavrum dur icat çıkarma diye söylenirdi. Biz icat çıkartın diyoruz. Arkadaşlar sizlerden öneriler ve fikirler bekliyoruz. Sizler memleket kaygısıyla siyasette ve sivil toplumun içinde olan arkadaşlarsınız. Sizler kanaat önderi gençlerimizsiniz. Sizlerin oluşturacağı istişarelerin ve tartışmalarınız sonunda çıkacak raporu sabırsızlıkla bekliyoruz. Tavsiyeleri önerileri bekliyoruz. Yeni dönemde inşallah sizlerle beraberce çalışacağız. Sizlerin ve şehrimizdeki binlerce gençlerimizin de motivasyonu artacak ve onlarında ilgisini çekeceksiniz" diye konuştu.

15 Temmuz da yaşanan olaylardan da bahseden Başkan Erkoç, şöyle devam etti:

"Ay yıldız ve al bayrağımız için ülkemiz için canını ortaya koyan gençlerimiz şehitlerimiz var. Zaten biz de çağ açıp çağ kapatan ecdadın torunlarıyız. Dünyada tek olan bir örnek. 21 yaşında orta çağ katmış yeniçağ açmış bir liderin biz bir ecdadın torunlarıyız. Çok önemli başarılara imza atmış Çanakkale Destanını yazanlarda sizlerden daha genç insanlardı. Kahramanmaraş kahramanlık destanını yazanlarda öyleydi, hep genç insanlardı. onun için sizlere güveniyoruz. Buradaki edindiğiniz tecrübeleriniz inşallah sizler için referans olacak ve gündemle ilgili çözüm önerileriniz ve eleştirilerinizi lütfen söz alarak birer cümlede olsa ifade ederek katılımcı olalım. Başarılar diliyorum hayırlı uğurlu olsun inşallah."

Gençlik Meclisi bir katılamayan üyelerini izinli sayılmalarına ilişkin teklifin görüşülmesinin ardından bir sonraki oturumun 16 Mayıs 2017 Salı günü tekrar yapılmasına karar vererek oturumu kapattı.

(OZR-Y)



11.05.2017 11:05:18 TSI

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