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Valisi Çelik'ten Hemşireler Haftası kutlama mesajı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:57
Valisi Çelik'ten Hemşireler Haftası kutlama mesajı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik Hemşireler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Mesajında, hemşireliğin temelinde insan sevgisi olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, "1964 yılından beri ülkemizde her yıl 12 Mayıs "Hemşireler Günü" ve devam eden hafta da "Hemşireler Haftası" olarak kutlanmakta olup hafta boyunca mesleğin anlam ve önemi çeşitli etkinliklerle dile getirilmektedir. Sağlık hizmetinin temel unsurlarından biri olan ve ülkemizin sağlık hizmetlerinin sunumunda üstlendikleri görev ve sorumluluk anlayışıyla "önce insan" diyerek kutsal bir mesleği ifa eden hemşirelerimiz; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve hastalık halinde iyileştirme hizmeti vererek, yurdumuzun her tarafında büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktalar. Hemşirelik; temelinde insan sevgisi olan, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş, özveri ve hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran, sabrın öne çıktığı zor ve önemli bir meslektir. Son yıllarda sağlık alanındaki hızlı değişim ve gelişimin amacı, insanımızın daha iyi sağlık hizmeti almasının sağlanmasıdır. Sağlık hizmetlerinin en iyi biçimde sunulabilmesi, sürekliliği ve kalitesi tüm sağlık çalışanlarının koordineli çalışmasıyla mümkündür. Bu bakımdan hemşirelerimize önemli görevler düşmektedir. Hiç şüphe yok ki, hemşirelerimiz bu sorumluluğun bilinci ile görevlerini en iyi şekilde layıkıyla yerine getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, haftanın hemşireliğin anlam ve öneminin hatırlanmasına, gayretleriyle mesleğe değer kazandırmış hemşirelerimizin anılmasına vesile olması temennisiyle, şefkatle, sabırla yapılan bu mesleğin mensubu tüm hemşirelerimizin "12 - 18 Mayıs Hemşireler Haftası"nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
(İHA-MET-Y)

11.05.2017 11:05:36 TSI
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