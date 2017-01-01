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Kaymakam Kırlı'dan hükümet konağında inceleme



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, 2015 yılında inşaatına başlanan ve 2017 yılında biten Malazgirt Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.

Yeni yapılan hükümet konağı ile ilgili olarak şu ana kadar gelinen aşama hakkında yüklenici firma yetkilisi Selim İbek'ten detaylı bilgi alan Kaymakam Kırlı, beraberindeki heyetle birlikte binanın içini gezdi. Tek tek tüm katları gezen Kaymakam Kırlı, yeni hükümet konağını inceleyerek yapılacak değişiklikler hakkında firma yetkilisine ve kaymakamlık çalışanlarına detaylı bilgi verdi.

Yeni hükümet konağının Selçuklu mimarisine uygun şekilde olduğunu belirten kaymakam Kırlı, "Hükümet konağımız çok şükür bitti. Yapılan çalışmaların ve yapılacak çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini gördüm. Yeni hükümet konağımız Selçuklu mimarisi görümlü ve Malazgirt'imiz modern bir hükümet konağına kavuştu" dedi.

Yapımı 2015 yılında başlayan ve 2017 yılında biten hükümet konağı, yaklaşık 7 bin metrekare alana sahip.

(VE-MSA-Y)



11.05.2017 11:05:50 TSI

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