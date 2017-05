YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kentsel dönüşüm halkası genişliyor

- 0,50 emsal artışı uygulamasından yararlanan 18 blokluk Özgür Sitesi'nde dönüşüm eski binaların yıkımıyla başladı



BURSA (İHA) - Bursa'da kentsel dönüşüm hızlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, emsal artışı uygulamasından yararlanmak isteyen site sayısının 154 olduğunu belirterek, "Depreme karşı riskli binalar yenileniyor. fiziki mekan kalitesi artarken, otopark, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarıyla yaşam kalitesi de yükseliyor" dedi.

Depreme karşı dayanıksız olan sitelerin hızlı bir şekilde dönüşümünü sağlamak maksadıyla 0.50 emsal artışı uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi, dönüşümü tetikledi. Bu uygulamadan yararlanmak için başvuran 154 sitenin dosyası Büyükşehir'den geçerken, Nilüfer ilçesindeki Özgür Sitesi'nde de dönüşüm yıkımla başlamış oldu. Halen 18 bloktan oluşan site yeni proje ile 9 bloktan oluşacak ve 2 bin 500 metrekare ilave yeşil alan kazanılmış olacak. 400 araçlık otopark yer altına alınırken, Özgür Sitesi sakinleri depreme karşı son derece güvenli konutlara sahip olacak.

Yıkıma katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 1999 depreminin ardından mevcut yapı stokunun yeni sisteme göre mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, depreme karşı riskli binaların da acilen yenilenmesi gerektiğini hatırlattı. Her an gelebilecek bir depreme karşı vatandaşların güvenilir konutlarda oturabilmesi için gerekli her adımı attıklarını dile getiren Başkan Altepe, "Kentsel dönüşüm için vatandaşlarımızdan gelen tüm projeleri titizlikle inceliyoruz. Kriterlere uygun olanları da onaylıyoruz. Şu ana kadar 154 kentsel dönüşüm dosyasına onay verdik. Böylelikle binlerce riskli daire yıkılıyor, yerine sağlam, güvenli, sosyal donatı alanları olan yüksek yaşam kalitesine sahip daireler yapılıyor. Toplam 18 bloktan oluşan Özgür Sitesi de yeni proje ile 9 bloktan oluşacak ve 2 bin 500 metrekare ilave yeşil alan kazanmış olacağız. Halan 50 araçlık olan otopark ise, 400 araçlık olarak yer altında yapılacak. Yeşil alanlar, spor alanları ve sosyal donatı alanları olacak. Bu binaları deprem yıkmadan biz kendi elimizle yıkıyoruz. Çünkü insan hayatı bizim için her şeyden daha değerli" diye konuştu.

Özgür Sitesi sakinleri de çürük binaların yenilenmesi için gerekli desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür etti.

11.05.2017 11:06:47 TSI

