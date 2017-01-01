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BEÜ'de spor şöleni



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından "Sağlık İçin Sporu Seçin" sloganıyla spor şöleni düzenlendi.

4-10 Mayıs tarihlerinde Rahva Yerleşkesinde yapılan şölene; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve bisiklet yarışı branşlarında çok sayıda öğrenci katıldı. Yapılan müsabakalar sonunda futbolda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), basketbolda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, voleybol bayan ve erkeklerde BESYO takımları birinciliği elde etti. Dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları üniversite yetkilileri tarafından takdim edildi.

Ayrıca, bireysel olarak masa tenisi ve bisiklet yarışlarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

(VO-MSA-Y)



11.05.2017 11:07:10 TSI

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