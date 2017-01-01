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Başkan Sekmen'den Engelliler Haftası mesajı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:02
Başkan Sekmen'den Engelliler Haftası mesajı
Başkan Sekmen'den Engelliler Haftası mesajı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları toplumsal hayatta daha etkin ve verimli kılmak adına her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Engelliler Haftası, insanlığımız adına daha fazla düşünmemiz ve insani duygularımızı en fazla hissetmemiz gereken haftalardan biridir. Engelli vatandaşlarımızın meslek edinip üretken hale getirilmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle, vatandaşlarımızın kendi kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmelerini ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak adına üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerimizin bir kısmını engelli vatandaşlarımıza da sunmaya çalışmaktayız. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, şehrimizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, insanlık borcumuzun yanı sıra, medeni toplum ve devlet olmanın da en önemli gereklerindendir. Bu vesileyle herkesi engelli vatandaşlarımıza daha saygılı olmaya çağırıyor, engellerin bir engel teşkil etmediğini belirtmek istiyorum."
(ÖB-ÖB-Y)

11.05.2017 11:11:04 TSI
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