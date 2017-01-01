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Vali Kamçı Ekoloji 2017 Uluslararası Sempozyumu'na Katıldı



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KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Valiliği'nin de düzenlenmesini desteklediği Ekoloji 2017 Uluslararası Sempozyumu'na katılarak, İlimizde ekolojiyi korumaya yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli çalışmaların titizlikle yerine getirildiğine işaret etti.

Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen sempozyuma, Vali Kamçı'nın yanı sıra, Erciyes Üniveristesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nusret Yıldız, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Yaman ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Kamçı, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, insanlık tarihinin her döneminde, insanın yaşadığı çevreye zarar verdiğini, 19. Yüzyılda gerçekleşen Sanayi Devrimi ile çevre kirliliği boyut değiştirerek küresel bir sorun olarak gündeme gelmeye başladığını ifade ederek, bu süreçte, hızla gelişen kontrolsüz sanayi ve artan nüfusun oluşturduğu aşırı tüketimin, doğal kaynakların hızla ve kontrolsüz şekilde tüketilmesine yol açtığını kaydetti.

Sanayi ve şehir atıklarının, yoğun tarımsal ilaç kullanımı, çarpık kentleşme, ekosistem bileşenlerini yoğun tahribatına neden olurken, doğal kaynakların aşırı tüketimi biyolojik zenginliklerin hızla yok olmasına ve ağır çevre kirliliğine yol açtığını vurgulayan Vali Kamçı, şöyle devam etti:

" Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre bir milyarı aşkın insan hava kirliliğinin doğrudan tehdidi altındadır. 20. yüzyılda, bu sorunların çevreye verdiği zararların önüne geçmek için çevre ile ilgili araştırmalar ve ekoloji bilincinin artmasına ilişkin hukuki düzenlemeler ulusal ve uluslararası hukukta yerini almıştır. Ülkemizde de çevrenin korunmasına yönelik gerekli mevzuatlar ve düzenlemeler yapılmıştır. İlimizde ekolojiyi korumaya yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli çalışmalar titizlikle yerine getirilmektedir. Bu kapsamda DSİ Bölge Müdürlüğümüz, imar projeleri öncesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlamaktadır. Ayrıca Baraj, Gölet, Sulama ve İçme Suyu Projeleri İnşaatlarında kullanılmak üzere Malzeme Ocaklarını çevreye zarar vermeyecek şekilde belirlemektedir. Yapılan bütün bu çalışmalar ekolojik dengenin korunması adına yapılmaktadır. İlimizde 2012-2017 yılları arasında yapılan çalışmalarda Baraj, Gölet, Sulama, İçme Suyu Projeleri ve Malzeme Ocakları için 50 adet Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) hazırlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak olan işlerde, ÇED Raporu tamamlanmadan ihalelere çıkılmamaktadır. Orman varlığımızın artırılmasına yönelik olarak da İlimizde önemli çalışmalar yürütüyoruz."

Bu yıl 1 milyon 700 bin fidan üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Vali Kamçı, "Şüphesiz, çevre ile ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmek, gelecek kuşaklara yaşanabilir, güzel ve temiz bir dünya bırakmak devletimizin ve vatandaşlarımızın en önemli görevlerindendir." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız yaptığı konuşmada, düzenlenen sempozyuma birçok ülkeden 600'ün üzerinde araştırmacının katıldığını ifade ederek, bu araştırmacılarla bahsi geçen sorunlara çözüm aramak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı, dünyadaki ekolojik sorunlarla ilgili sunum yapan Dr. Matthew O'Hare çalışmalarından ötürü plaket verdi.

(AÖ-Y)



11.05.2017 11:14:40 TSI

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