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İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencilerinden Eskişehir'de teknik gezi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'e gelen İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi son sınıf öğrencileri ormanlık alanlarda teknik bir gezi yaptı.

Dört gün boyunca Eskişehir'de kalan 40 kişilik kafileye Prof. Dr Tolga Öztürk ile Orman Bölge Müdürlüğü Mühendisi Hüsamettin Yurtseven başkanlık etti. Çatacık, İnünü, Kalabak, Kırka ve Mihalıççık ormanlarını, Orman Fidanlığını, Kent Ormanını ve Kırka Boraks tesislerini gezen kafile, bunun dışında şehrin tarihi ve turisttik yerlerini de görme fırsatı buldu.

İstanbul yolunda karşılanan kafile ilk önce Metristepe'ye çıktı. Daha sonra İnönü ilçesi meşe ormanlarındaki uygulamalar yerinde görüldü. İkinci gün orman fidanlığındaki üretim çalışmaları incelendi, Orman Toprak ve Ekolojileri Enstitüsü görüldü ve Sunta fabrikası gezildi. Üçüncü gün, dünyaca ünlü, ormancılık literatürüne girmiş Çatacık ormanlarındaki çalışmalar yerinde görüldü. Burada Başmühendis Dr. Nejat Çelik, Ormanlardaki kayaç, toprak yapısı ve yetişme ortamı konusunda bilgi verdi. 4. Gün ise Seyitbalgazi külliyesi, Kırka Bor Madeni, Yazılıkaya ve Kırka karaçam ormanları görüldü.

Teknik gezinin bir bölümüne katılan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Teknik Gezi ekibini Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Misafirlere Eskişehir ve Afyonkarahisar illerindeki ormancılık çalışmalarından örnekler verdi. İç Anadolu da ormancılığın zor iklim şartlarına rağmen başarı ile yürütüldüğünü anlattı. Bölge Müdürü Recep Temel'in etrafına toplanan öğrenciler ise Orman mühendisliği mesleği ve çalışma ortamı ile ilgili sorular sordular.

Derslerde teorik olarak öğrendikleri bilgilerin uygulamalarını da gören öğrenciler, Eskişehir'in güzelliğinden ve gördükleri sıcak ilgiden memnun kaldılar.

(İHA-MET-Y)



11.05.2017 11:16:11 TSI

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