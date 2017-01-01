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Ayçiçeği Masal Köyü Parkı hızla yükseliyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:07
Ayçiçeği Masal Köyü Parkı hızla yükseliyor

Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi'nin Akhisar Mahallesinde yapımına başladığı Ayçiçeği Masal Köyü Parkı hızla yükseliyor. Bir yandan inşaat çalışmaları, bir yandan da içerisinde kullanılacak malzemelerin yapımı sürerken, Belediye Başkanı Alinur Aktaş bölgenin çekim merkezi olmasını sağlayacak projenin yapım çalışmalarını beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.
İnegöl'ü geleceğe taşıyacak projelere imza atan İnegöl Belediyesi'nin Akhisar bölgesini çekim merkezi haline getirmesi planlanan projesi Ayçiçeği Masal Köyü Parkı hızla yükseliyor. İnşaat çalışmaları yüzde 35'e ulaşan projenin bir yandan da içerisinde kullanılacak diğer malzemeleri hazırlanırken, Belediye Başkanı Alinur Aktaş bugün Başkan Yardımcıları Adil Kansu, Sabri Günaydın ve beraberindeki meclis üyeleri ile AK Partili yöneticilerle birlikte devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Temeli 2 ay önce atılmıştı
Taş duvarlar çevrili 8 bin 460 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen projenin sosyal tesis alanını oluşturacak bina ve çevrede inceleme yapan Aktaş, burada proje hakkında bir açıklama yaptı. Ayçiçeği Masal Köyü Parkının temelinin 2 ay önce atıldığını hatırlatan Aktaş "2 ay önce bir temel atma töreni gerçekleştirmiştik çocuklarımızla beraber. Bugün de inşaatın ne aşamada olduğunu görmek için buradayız. Proje Temmuz ayı sonunda tamamlanarak Ağustos ayında hizmete girecek. İnegöl'de kırsal mahallelerimiz dahil olmak üzere şu anda 150 civarında çocuk parkımız var. Bunlar hepsi birer fonksiyonu yerine getiriyor ama burası biraz daha özellikli, çekici ve İnegöl'ün dört bir yanından çekim merkezi oluşturacağı gibi komşu ilçelerden bile aileler çocuklarını buraya getirmek ihtiyacı hissedecekler. Çünkü ayrıcalıklı olacak. Şu anda inşaatımız yüzde 35'lerde. Bir yandan da dışarıdan burada kullanılacak malzemelerin, heykellerin, eşyaların üretimi yapılıyor. Onlar da son aşamaya geldi. Nasip olursa da Temmuz sonu itibariyle tamamlayarak Ağustos başında açmayı planlıyoruz" diye konuştu.
(MA)

11.05.2017 11:16:18 TSI
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