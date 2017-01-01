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Türk Kızılayı, Eskişehir'de 3 derslikli anaokulu yaptıracak



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı, Tepebaşı ilçesinde bulunan Kardeşler Ortaokulu bahçesine 3 derslikli anaokulu binası yaptıracak.

Konuyla ilgili protokole valilik adına imza atan Vali Çelik, Türk Kızılayının temel eğitime verdiği destekten bahsetti. İnşaatın en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Vali Çelik, önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde okulun hizmete açılacağını söyledi. Türk Kızılay'ı adına valilik makamında imzalanan protokol törenine katılan Türk Kızılay'ı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin ise, Kızılay'ın sadece ülkemizde değil dünyanın birçok değişik bölgelerindeki insanlara yardım ettiğini ve aynı zamanda sosyal içerikli projeleri de uygulamaya koyarak eğitime yüzde yüz destek verdiğini bildirdi. Anaokulunun en kısa zamanda inşa edileceğini belirten Başkan Girgin, projenin hayırlı olmasını diledi.

Kısa görüş ve açıklamaların ardından Vali Azmi Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin protokole imza attı. Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı tarafından yaptırılacak olan anaokulu binası, anahtar teslimi tasdikli projesine uygun bir şekilde yaptırılarak, kullanım hakkı Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek. Anaokulu binasının yapı denetim ve kontrollük hizmetleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapılacak.

(İHA-MET-Y)



11.05.2017 11:17:30 TSI

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