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Kayseri'de Engelli Kontenjanı Doluluk Oranı Yüzde 96



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, engelli istihdamı konusunda Kayseri'nin engelli kontenjanı doluluk oranının yüzde 96 olduğunu açıkladı.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, engelli istihdamında engelli hakları, engellilerin iş hayatına entegrasyonu konulu eğitime katıldı. Engellilerin istihdamdaki yasal süreçlerinden, entegrasyonundan, engelli çalışanlar şirkete yalnızca ekonomik faydalar getirmeyeceğinden, aynı zamanda imajla gelen çoklu faydalar da sağlayarak şirket gelişimine katkı sunacağının anlatıldığı eğitimde konuşan Ayçiçek, "İlimizde kurumumuza kayıtlı Mart 2017 tarihi itibariyle 1.524 engelli kayıtlı işgücü bulunuyor. Engelli personel çalıştırmak zorunda olan 50+ firma sayısı 484 ve bu firmalarda toplam 2 bin 710 engelli personel çalışıyor" diye konuştu.

Ayçiçek, "İlimizin engelli kontenjanı doluluk oranın %96'dır" dedi.

(AÖ-Y)



11.05.2017 11:20:59 TSI

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