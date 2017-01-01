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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:12
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,81-14,70 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,81 TL en çok 14,70 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,65 TL en çok 12,65 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,69 TL en çok 5,15 TL.
(MB-E)

11.05.2017 11:21:23 TSI
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