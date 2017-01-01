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Bitlis'te 'Bitki Sağlığı Uygulama Programı' toplantısı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:14
Bitlis'te 'Bitki Sağlığı Uygulama Programı' toplantısı
Bitlis'te 'Bitki Sağlığı Uygulama Programı' toplantısı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce 'Bitki Sağlığı Uygulama Programı' toplantısı yapıldı.
Bitlis genelinde uygulanan zirai mücadele çalışmalarını gözden geçirmek ve 2017 yılı program ve uygulama prensiplerini belirlemek adına il müdürlüğü toplantı salonunda ilçe müdürlerinin ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü ve personellerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda, yıl içinde yapılacak zirai mücadele uygulamalarını, zirai karantina çalışmalarını ve survey uygulamalarını, zirai ilaç bayii denetimlerini, çiftçi eğitimleri, tarla okulu, kontrol gibi bitki sağlığı faaliyetlerini kapsayan uygulamaların planlaması gerçekleştirildi.
(VO-MSA-Y)

11.05.2017 11:23:31 TSI
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