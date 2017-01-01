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Başak Koleji 11. Geleneksel Satranç Turnuvası sona erdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:16
Başak Koleji 11. Geleneksel Satranç Turnuvası sona erdi
Başak Koleji 11. Geleneksel Satranç Turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Özel Başak Kolejinin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Geleneksel Satranç Turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
6 - 7 Mayıs 2017 tarihlerinde 11.si düzenlenen ve Aydın Özel Başak Kolejinin ev sahipliği yaptığı "Geleneksel Başak Koleji Satranç Turnuvası" Aydın, İzmir ve Denizli illerinden toplam 168 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Dört kategoride düzenlenen turnuvada ilk beş sporcuya kupa ve madalya, ilk on sporcuya madalya verildi.
Başak Koleji öğrencilerinin de yer aldığı turnuvada dereceye giren sporcularımız ve kategorileri ise:
A Kategorisi (2003-2004, 2005-2006 Doğumlular)
Orçun Ege Tuncer - Birinci
Efe Barkın Dinçer - İkinci
Eylem Su Doğan - Altıncı
B Kategorisi (2007-2008 Doğumlular)
Emre Serin - Altıncı
Kerem Efe Dalar - Yedinci
C Kategorisi (2009 Doğumlular)
Egemen Acun - İkinci
Denizhan Sökmen - Üçüncü
Asutay Turgut - Beşinci
Eymen Bozbaş - Altıncı
Mert Sakallıoğlu - Sekizinci
Arıl Dalkılıç - Onuncu
D Kategorisi (2010 Doğumlular)
Umut Can Özçine - Onuncu oldu
(MB-S)

11.05.2017 11:25:05 TSI
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