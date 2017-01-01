ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis'te fidan dikimi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:17
Bitlis'te fidan dikimi
Bitlis'te fidan dikimi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi, okullarda yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen fidan dikimi etkinlikleri sayesinde öğrenciler hem doğanın korunmasına katkıda bulunuyor hem de bilinçleniyor. Şemsi Bitlis İlkokulu öğrencileri, Şemsi Bitlis Mahallesi'nde bulunan parka fidan dikti. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilisi Selma Taşdemir, "Belediye olarak okullarla birlikte yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Buradaki amacımız; öğrencilerimize hem doğa bilincini hem de yapılanın korunması bilincini aşılamaktır. Bunun çok faydasını görüyoruz, çünkü çocuklar zamanının büyük bir bölümünü parklarda geçiriyor. Diktikleri fidanlara sahip çıkıyorlar, yapılanları koruyorlar. Yani sahiplenme duyguları da böylelikle gelişiyor. Parkımızda bakım onarım yapılması için çalışma başlattık. Yeni ve eski parklarımızda eksik görülen yerlerin tamamını ağaçlandırarak 'Bitlis yeşile doyacak, halk nefes alacak' sloganımız hayat bularak hedefimize varacağız" diye konuştu.
Öğretmenleriyle birlikte fidan diken öğrenciler ise, diktikleri her fidana kendi isimlerini verdiler.
(VO-MSA-Y)

11.05.2017 11:26:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Çınar'dan Engelliler Haftası mesajı
YEREL

VALİ ÇINAR'DAN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
Bitlis'te 'Bitki Sağlığı Uygulama Programı' toplantısı
YEREL

BİTLİS'TE 'BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMA PROGRAMI' TOPLANTISI
Bitlis'te tıbbi ve aromatik bitkiler toprakla buluştu
YEREL

BİTLİS'TE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TOPRAKLA BULUŞTU
BEÜ'de spor şöleni
YEREL

BEÜ'DE SPOR ŞÖLENİ
Başkan Vekili Çınar'dan Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÇINAR'DAN BERAT KANDİLİ MESAJI
Adilcevaz'da sulama kanalı yenileme çalışması
YEREL

ADİLCEVAZ'DA SULAMA KANALI YENİLEME ÇALIŞMASI
Tatvan'da resim sergisi
YEREL

TATVAN'DA RESİM SERGİSİ
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BİTLİS MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor