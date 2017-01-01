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Başkan Öz'den Palandöken, Yakutiye, Aziziye İlçe Teşkilatlarına teşekkür ziyareti



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ERZURUM (İHA) - AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Aziziye İlçe Başkanı Gürbüz Keleş 'i ziyaret ederek teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 16 Nisan'da gerçekleşen tarihi referandumun ardından ilçe teşkilatlarına yönelik ziyaretlerini başlattı. İlk ziyareti Palandöken, Yakutiye, Aziziye ilçe teşkilatları ile başlayan Mehmet Emin Öz, burada ilçe başkanları ve yönetimlerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Öz, Türkiye'de çift başlı yönetim sisteminin getirdiği olumsuzlukları, zaman kaybını önlemek amacıyla halkın önüne sundukları sistem değişikliği fikrinin halkın onayından geçtiğini hatırlatarak, Türkiye'nin geleceği için sandıklara giden, oyunu kullanan herkese teşekkür etti.

'Emek sarf eden teşkilat mensuplarımla teşekkür ediyorum'

Başkan Mehmet Emin Öz, 16 Nisan'dan teşkilatlarının günler öncesinden başlattıkları referandum çalışmalarında gece gündüz demeden çalışarak, 'Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız' düsturu ile Erzurum'un her köşesinde halkla buluşarak mevcut anayasadaki değişimin zorunluluğunu ve Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemini anlattıklarını ifade ederek, "Hazırlıklarımız sürecinde emek sarf eden tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Allah'ın izni, halkımızın desteği ve sizlerin çabaları ile bu önemli dönemeçte Başta Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ ile birlikte Erzurum teşkilatları olarak üzerimize düşeni yaptık" dedi.

'Cumhurbaşkanımızın yuvaya dönüşü ile hedefimiz daha güçlü Türkiye'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeniden üyeliği hakkında da konuşan Başkan Öz, "16 Nisan'da sandığa yansıyan millet iradesinin tecellisini bir kez daha yaşıyoruz. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yuvasına dönüşü tüm teşkilatlarımıza ayrı bir heyecan katıyor. Şimdi daha çok çalışma, daha güçlü bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda adımlarımızı hızlandırma vaktidir. Bu yolda her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapacağız. Bu tarihi kavuşma partimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Öte yandan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, daha sonra Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı makamında ziyaret ederek yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Orhan, İl Başkanı Öz'e Beraat Kandili münasebetiyle Kuran-ı Kerim hediye etti.

(ÖB-ÖB-Y)



11.05.2017 11:27:25 TSI

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