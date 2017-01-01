ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Sağıroğlu muhtarlarla toplantı yaptı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:20
Başkan Sağıroğlu muhtarlarla toplantı yaptı
Başkan Sağıroğlu muhtarlarla toplantı yaptı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, 25 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istek ve sıkıntıları dinledi.
Belediye toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Başkan Sağıroğlu, yaptıkları değerlendirme toplantıları ile birlikte muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini ifade ederek "Teşkilatımızdan, muhtarlarımıza kadar biz birlikte büyük bir aileyiz. Muhtarlarımız bizim için çok değerli. Muhtarlarımız mahallerimizin hizmet öncüleri. Birlikte çok güzel hizmetlere imza attık. Bunu da Yomra Belediyesi olarak en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Durmadan yorulmadan da bir ve beraber olarak hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
Yomra'nın eğitimde ve sporda şampiyon bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Sağıroğlu, " Biz Yomra olarak farklı bir ilçeyiz. Örnek bir ilçeyiz. Ancak, kültürel anlamda eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul'da ki derneğimiz yeni bir yönetim oluşturdu ve güzel işlere imza atıyorlar. 20 Mayıs'ta İstanbul'da derneğimizin düzenleyeceği Yomralılar gecesinde hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Bu manada üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Buradan tüm Yomralı kardeşlerime sesleniyorum İstanbul'da ki gövde gösterimize tüm halkımız davetlidir" diye konuştu.
(BK-ÖS-Y)

11.05.2017 11:29:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME -Trabzon'da mobilya fabrikasında yangın
YEREL

GÜNCELLEME -TRABZON'DA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN
Trabzon'da kültür sanat
YEREL

TRABZON'DA KÜLTÜR SANAT
Trabzon'da mobilya fabrikasında yangın
YEREL

TRABZON'DA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

Başar, sporculara Antarktika'yı anlattı
YEREL

BAŞAR, SPORCULARA ANTARKTİKA'YI ANLATTI
Sürmene Çamburnu'ndaki örtü yangını
YEREL

SÜRMENE ÇAMBURNU'NDAKİ ÖRTÜ YANGINI
Muharrem Usta'ya plaket
YEREL

MUHARREM USTA'YA PLAKET
Akçaabat'ta miniklere toprak sevgisi aşılandı
YEREL

AKÇAABAT'TA MİNİKLERE TOPRAK SEVGİSİ AŞILANDI
Başkan Genç, İpekyolu Projesi'ni TMMOB ile masaya yatırdı
YEREL

BAŞKAN GENÇ, İPEKYOLU PROJESİ'Nİ TMMOB İLE MASAYA YATIRDI
Hastane çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL

HASTANE ÇALIŞANLARINA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ
Ticari taşıtlarda denetimler başladı
YEREL

TİCARİ TAŞITLARDA DENETİMLER BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor