ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Bozkurt'tan bağış teşekkürü

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:20
Başkan Bozkurt'tan bağış teşekkürü
Başkan Bozkurt'tan bağış teşekkürü

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Türk Kızılayı Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, 3 gün devam eden kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösteren halka teşekkür etti.
Başkan Bozkurt, yayınladığı teşekkür mesajında, kanın tek kaynağının insan olduğunu belirterek, "Bu hayati sıvının bir muadili yoktur. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değerdir. Hiç tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Türk Kızılayı Hakkari Şubesi Başkanlığı olarak 5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde yaptığımız kan bağışı kampanyası, siz değerli vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve alaka görmüş ve bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu vesileyle belirlenen tarih ve yerde bizzat gelerek kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza ve bizleri yerinde ziyaret ederek desteklerini veren başta Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'a, İl Emniyet Müdürümüze, İl Jandarma Komutanımıza, İl Müftümüze ve diğer kurum amirleri ile katkıda bulunan Hakkari Belediye Başkanlığı, KYK İl Müdürlüğü, Hakkari Devlet Hastanesi yönetimi ve VEDAŞ İl Müdürlüğüne şahsım ve yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.
(MSA-Y)

11.05.2017 11:29:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hakkarili kadınların kurduğu serada hasat başladı
YEREL

HAKKARİLİ KADINLARIN KURDUĞU SERADA HASAT BAŞLADI
Vali Toprak'tan Yüksekova'ya ziyaret
YEREL

VALİ TOPRAK'TAN YÜKSEKOVA'YA ZİYARET
Sınırdaki öğrencilere kır gezisi
YEREL

SINIRDAKİ ÖĞRENCİLERE KIR GEZİSİ
Kaşıkçı, TOKİ konutlarını yapan yetkili firmalarla bir araya geldi
YEREL

KAŞIKÇI, TOKİ KONUTLARINI YAPAN YETKİLİ FİRMALARLA BİR ARAYA GELDİ
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Hakkari'de 'Sağlık İçin Hareket Et' yürüyüşü
YEREL

HAKKARİ'DE 'SAĞLIK İÇİN HAREKET ET' YÜRÜYÜŞÜ
Sağlık hizmetleri Çukurcalıların yüzünü güldürdü
YEREL

SAĞLIK HİZMETLERİ ÇUKURCALILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Sınırdaki öğrenciler Hakkari'yi ziyaret etti
YEREL

SINIRDAKİ ÖĞRENCİLER HAKKARİ'Yİ ZİYARET ETTİ
Vali Toprak'tan Müdür Şimşek'e ziyaret
YEREL

VALİ TOPRAK'TAN MÜDÜR ŞİMŞEK'E ZİYARET
Yüksekova'da erkek cesedi bulundu
YEREL

YÜKSEKOVA'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor