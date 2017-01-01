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Başkan Bozkurt'tan bağış teşekkürü



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Türk Kızılayı Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, 3 gün devam eden kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösteren halka teşekkür etti.

Başkan Bozkurt, yayınladığı teşekkür mesajında, kanın tek kaynağının insan olduğunu belirterek, "Bu hayati sıvının bir muadili yoktur. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değerdir. Hiç tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Türk Kızılayı Hakkari Şubesi Başkanlığı olarak 5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde yaptığımız kan bağışı kampanyası, siz değerli vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve alaka görmüş ve bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu vesileyle belirlenen tarih ve yerde bizzat gelerek kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza ve bizleri yerinde ziyaret ederek desteklerini veren başta Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'a, İl Emniyet Müdürümüze, İl Jandarma Komutanımıza, İl Müftümüze ve diğer kurum amirleri ile katkıda bulunan Hakkari Belediye Başkanlığı, KYK İl Müdürlüğü, Hakkari Devlet Hastanesi yönetimi ve VEDAŞ İl Müdürlüğüne şahsım ve yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

(MSA-Y)



11.05.2017 11:29:17 TSI

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