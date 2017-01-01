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Melikgazi'den Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne yer tahsisi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:26
Melikgazi'den Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne yer tahsisi
Melikgazi'den Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne yer tahsisi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak sağlık, eğitim, emniyet ve spor hizmetlerine olduğu gibi Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün gerçekleştireceği hizmetlere de destek ve yardımcı olduklarını bu amaç ile Ağırnas Bölgesinde yer tahsis ettiklerini söyledi.
Ağırnas bölgesine
Kalkınma ve ortak çalışma ile ve kamu hizmetinde bütünlük sağlamak açısından Melikgazi Belediyesi olarak gereken hasiyet ve önem gösterildiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesinde belediyeye ait alanı hava tahmin ve değerlendirme istasyonu yapılabilmesi için tahsis edildiğini kaydetti.
Kamu kurum ve kuruluşları ile birliktelik hizmetlere yansıyor
Belediye olarak Anadolu'nun hava tahmin, değerlendirme ve etüdü için alan tahsis ettikleri çünkü günlük hava raporların artık her alanda önem kazandığını hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi her alanda hizmet veriyor. İç Anadolu bölgesi, Kayseri ve Şehrimiz için hava raporları her alanda çok önem arz etmektedir. Birçok çalışma hava raporlarına göre planlanmaktadır. Belediyemizin birçok çalışması hava duruma endekslidir. Bu açıdan OTOMATİK METEOROLOJİ GÖZLEM İSTASYONU kurulabilmesi için METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE Ağırnas Bölgesinde Meclis Kararı ile alan tahsis ettik" dedi.
Bununla ile sınırları kalmayacak
Kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bunun da Melikgazi'ye hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, eğitime, sağlığa ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

11.05.2017 11:35:15 TSI
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