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Hersekliler bir araya geliyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:27
Hersekliler bir araya geliyor

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Altınova Belediyesi ile Hersek Muhtarlığı, "1. Kültür ve Dayanışma Günü" düzenlenecek.
Altınova Belediyesi ile Hersek Köyü Muhtarlığı ortaklığıyla bu yıl ilkinin düzenleneceği Hersekliler 1. Kültür ve Dayanışma Günü, 14 Mayıs 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 12:30'da tarihi Hersekzade Ahmetpaşa Camii'nde Kur'an-ı kerim tilaveti ile başlayacak program, mezarlık ziyareti ile devam edecek. Program, saat 14:00'de Hersek Güreş Sahası'nda devam edip, mehter, konser ve ikram ile program son bulacak.
Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşları Hersekliler 1. Kültür ve Dayanışma Günü'ne davet etti.
(MM-MŞ)

11.05.2017 11:36:54 TSI
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