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Gölköy'de deniz dibi temizliği



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Denize en çok MAVİ yakışır" sloganıyla düzenlediği Deniz Dibi Temizlik Kampanyasına Gölköy'de devam edildi.

Her yıl yaz ayları öncesi Bodrum Yarımadası genelinde gerçekleştirilen Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Kampanyası sürüyor. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinde görevli dalgıçlar tarafından Turgutreis Denizciler Derneği başta olmak üzere vatandaşların ve gönüllülerin destekleriyle yapılan çalışmada bu hafta Gölköy koyu temizlendi. Etkinliğe Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Özden Baysal, Gölköy Muhtarı Musa Göze, belediye birim müdürleri ve birim sorumluları ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik boyunca denizden 272 kg plastik, 107 kg demir, 52 kg cam, 154 kg polyester, 24 kg tekstil ve sandal olmak üzere toplam 609 kg atık çıkarıldı. Temizlik sonunda ise Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kıyıda ayrıştırdıkları atıkları geri dönüşüm için Konacık Mahallesindeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakletti.

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan meclis üyesi Özden Baysal, "Belediyemiz mavi koyları yakışır bir şekilde temizliyor. Gördüğümüz kadarıyla bir sürü şişeler, tenekeler var. Tabi bunun yanında, kışın yağan yağmurda derelerden gelen atıklar da var içinde. Vatandaşlarımız biraz daha denizlerimizi mavi tutmamıza yardımcı olurlarsa seviniriz." dedi.

Denize en çok MAVİ yakışır Deniz Dibi Temizlik Kampanyası 16 Mayıs' ta Torba, 24 Mayıs'ta ise Bardakçı koyunda devam edecek. Çalışmalar 5 Haziran'da Bodrum merkezde son bulacak.

(EA-MB-Y)



11.05.2017 11:38:46 TSI

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