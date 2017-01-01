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Batman'da 6 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'da polisin 3 ayrı araçta yaptığı aramada piyasa değeri 45 bin TL olan 6 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Büro Amirliği görevlileri yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri 3 aracı durdurdu. Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 45 bin TL olan 6 bin 815paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(MŞY-MP-Y)



11.05.2017 11:42:36 TSI

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