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Başkan Tarhan, Avrupa Bisiklet Yarışmasına katılarak pedal çevirdi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Türkiye'den sadece Mersin ve İzmir'in yer aldığı, Mayıs ayı boyunca birçok Avrupa kentinin sakinlerinin yarıştığı Avrupa Bisiklet Yarışması'na Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katılarak bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi.

Mersin'in 50 Avrupa kentinde tanıtımına katkı sağlayacak Avrupa Bisiklet Yarışması bütün hızıyla devam ediyor. 31 Mayıs 2017 tarihine kadar sürecek olan yarışların Mezitli tanıtım ayağı gerçekleştirildi. Soli Pompeiopolis Sütunlu Cadde Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nda gerçekleşen etkinlikte, Mezitli Belediyesi Spor Okulları Zumba Kursu öğrencileri de bir gösteri yaptı. Gençlerin bisiklet ve akrobatik dans gösterilerini gerçekleştirdikleri etkinlikte çok sayıda firma da stant açarak etkinliğe katılan konuklara ikramlarda bulundu.

Etkinlikte Başkan Tarhan da Mersin Bisiklet Derneği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Bisiklet Takımı ve Mezitli Belediyesi Bisiklet Takımıyla birlikte bisiklet sürerek, Mersin'in yarışlardaki puanını artırmaya çalıştı. Tarhan, bisikletçilerle birlikte Soli Pompeiopolis Sütunlu Cadde'den Barış Meydanı'na kadar gönüllü bisikletçilerle birlikte bisiklete bindi.

Mezitli'yi bisiklet kenti yapmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Tarhan, Mersin'de yaşayanların indirdikleri bir uygulama ile yarışabildikleri yarışmaya Mezitli Belediyesi olarak kendisinin de aktif bir şekilde katıldığını söyledi. Tarhan, "Bisikleti daha çok cazip kılmak ve gündemde tutmak için tüm fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Yaptığımız bisiklet yolları sonrası Sağlık Bakanlığımızın desteği ile yüzlerce bisikleti vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yollarda bu bisikletleri gördükçe mutluluğumuz ve heyecanımız katlanıyor. Avrupa Bisiklet Yarışması da kendimizi ve kentimizi tanıtmak için büyük bir fırsattır" dedi.

"Bu yarışlara tüm halkımız katılmalıdır"

Gün içerisinde bisiklet kullanmaya özen gösterdiğini belirten Tarhan, "Çevreci ve sağlıklı bir ulaşım farkındalığı yaratmayı hedefleyen, kent sakinlerinin bisiklet kullanım alışkanlıklarının arttırılması amacıyla düzenlenen bu yarışmaya ben de katılıyorum. Bu yolla Mezitli'nin uluslararası platformlarda tanıtımı sağlanmış olacak. Mezitli Kart aracılığı ile 19 Mayıs'ta 119 bisiklet daha dağıtacağız. Tüm vatandaşlarımızın bu yarışmaya katılarak kentimizin tanıtılmasına katkı sağlamalarını istiyorum. Naviki adı verilen ve cep telefonlarına ücretsiz indirilen bu uygulamanın çalıştırılması ile Mersin'e yarışlarda destek sağlanacak. Bu yarışma tüm Avrupa'ya bisiklet kenti olduğumuzu göstermenin bir fırsatı olacaktır" diye konuştu.

(KYM-Y)



11.05.2017 11:44:10 TSI

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