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Batman'da kumar oynaya 42 kişiye 227'şer TL para cezası

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:36
Batman'da kumar oynaya 42 kişiye 227'şer TL para cezası
Batman'da kumar oynaya 42 kişiye 227'şer TL para cezası

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da polisin yatığı operasyonda umuma açık yerde kumar oynatan 2 iş yeri mühürlendi. Kumar oynayan 42 kişiye ise 227'şer TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri umuma açık yerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon yaptı. Operasyonda, kumar oynandığı tespit edilen 2 iş yeri mühürlendi. İş yerlerinde bulunan 2 adet tombala makinası, 4 adet televizyon,2 adet kamera, kumar oynanması için hazırlanmış diğer malzemeler de ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Kumar oynadıkları tespit edilen 42 kişiye ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 34. Maddesi gereği 227'şer TL idari para cezası kesildi.
(OA-MP-Y)

11.05.2017 11:45:24 TSI
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