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Van Büyükşehir Belediyesi çiftçiyi su ile buluşturuyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri desteklemek amacıyla il genelinde sulama kanalları ve göletlerde temizliğin yanı sıra yeni sulama kanallarının yapımı için start verdi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl 13 ilçe ve 400 yerleşim alanında 42 iş makinesi ve 100'e yakın personelle bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına başladı. Oluşturulan 13 ekip, ortalama uzunluğu 600 kilometreyi bulan sulama kanallarının ve 100 bin metrekarelik alana sahip göletlerin temizliği ve bakım onarımını yapacak. Bakım onarım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yeni gölet ve sulama kanalları da yapacak. Bu kapsamda 200 kilometrelik yeni sulama kanalları ve 5 adet yeni gölet yapımı da olacak.

Yine köy muhtarları ve çiftçilerin talepleri doğrultusunda büyük ve küçükbaş hayvanların sulama ihtiyacını karşılamak için su kaynaklarına en yakın noktalara su sıvatları kurularak, hayvancılıkla uğraşan köylünün suya en kolay şekilde ulaşmasını sağlanacak.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının iş sezonuna başlama startına genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları da katıldı.

(MSA-Y)



11.05.2017 11:47:41 TSI

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