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Batman Havalimanı 4 ayda 147 bin 493 yolcuya hizmet verdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:38
Batman Havalimanı 4 ayda 147 bin 493 yolcuya hizmet verdi
Batman Havalimanı 4 ayda 147 bin 493 yolcuya hizmet verdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı 4 aylık havalimanı istatistiklerine göre, Batman Havalimanında nisan ayı sonuna kadar 147 bin 493 yolcunun hizmet aldığı bildirildi.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Nisan 2016'da Batman Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 37 bin 385, dış hat yolcu trafiği 324, toplamda ise 37 bin 709 oldu. 2017'nin aynı ayında ise iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 252 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 4 olmak üzere toplam uçak trafiği 256'ya ulaştı. Batman Havalimanından bu yılın 4 ayında, 147 bin 493 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği bin 44'e, yük trafiği ise bin 390 tona ulaştı" denildi.
(MŞY-MP-Y)

11.05.2017 11:48:20 TSI
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