YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası

10-16 Mayıs Engelliler Haftası



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, beraberindeki engelli vatandaşlarla Vali İbrahim Taşyapan'ı ziyaret etti.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Engelliler Haftası' dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, çeşitli etkinlikler düzenledi. Sabah saatlerinde engelli vatandaşların kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtına engellileri temsil eden STK temsilcilerinin çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik ile birlikte vilayete gelen engelli STK'larına mensup vatandaşlar, Vali İbrahim Taşyapan tarafından valilik makamında ağırlandı.

Ziyarette, Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Van İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Derneği, Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Altı Nokta Körler Derneği, Zihinsel Engelliler ve Yeşeren Umutlar Derneği üyeleriyle beraber yer alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bozçelik, kurumun engelli vatandaşlara yönelik çalışmaları hakkında Vali Taşyapan'a bilgiler verdi.

Vali İbrahim Taşyapan da, bir süre sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinlediği engelli vatandaşların Berat Kandili'ni ve Engelliler Haftası'nı kutlayarak, kendilerine sevdikleriyle mutlu günler diledi.

(MSA-Y)



11.05.2017 11:48:57 TSI

NNNN

