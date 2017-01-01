Karaman'da karma el sanatları sergisi açıldı
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KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğince hazırlanan 2017 El Sanatları Karma Sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Mümine Hatun Kültür Merkezinde çeşitli branşlarda kurs gören kadınlar, El Sanatları Sergisi düzenledi. Açılışa, Belediye Başkan Yardımcıları, Karaman Valisi Süleyman Tapsız'ın eşi Ayşe Tapsız, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın eşi Şerife Çalışkan, daire müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fadime Ünlü, El Sanatları Karma Sergisinin üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.
Kitre bebekten yağlı boya resimlerine, dikiş nakış işlerinden çeyiz ürünlerine kadar çeşitli ürünlerin sergilendiği El Sanatları Karma Sergisi, Mümine Hatun Kültür Sitesinde ziyaret edilebilecek.
(MD-FM-Y)
11.05.2017 11:49:33 TSI
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