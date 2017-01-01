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Hafızlık yarışması Bilecik seçmeleri yapıldı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesi Soğuk Pınar Kur'an Kursu'nda Hayrat Vakfı tarafından düzenlenen Marmara bölgesi geneli hafızlık yarışmasının Bilecik seçmeleri yapıldı.

Hayrat Vakfının, hafızlık geleneğine sahip çıkmak ve genç hafızları teşvik etmek amacıyla 22 yaş altı erkek hafızlara yönelik olarak düzenlediği yarışmaya Bilecik ve Bozüyük'ten hafızlar katıldı. Bozüyük İlçe Müftüsü Selami Bağcı başkanlığında gerçekleştirilen umre ödüllü yarışmada Yusuf Kemal Uysal birinci oldu. Yarışmada Abdullah İnceer ikinci, Muhammed Enes Yılmaz ise üçüncü olarak sürpriz hediyeler almaya hak kazandı. Yarışmaya katılan genç hafızlar Bozüyük İlçe Müftülüğünce belirlenmiş komisyon tarafından üçer soru sorularak değerlendirildi. Yarışmacılar hıfz, mahreç ve tecvit kurallarına riayete göre değerlendirildi. Yarışmanın ardından dereceye giren hafız öğrencilere belgeleri ve hediyeleri komisyon üyelerince takdim edildi.

Program yarışmacılara ve komisyon üyelerine yarışmaya katılım belgeleri ve hediye takdimi, Kur'an Kursu hafızlık öğrencilerine yemek ikramı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(İC-MET-Y)



11.05.2017 11:49:42 TSI

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