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Hafızlık öğrencileri ilk adımı attı



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de yürütülen "Hafızlık Projesi" kapsamında imam hatip ortaokul öğrencilerine yönelik program düzenlendi.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğünün ortak yürüttüğü "Hafızlık Projesi" kapsamında Artuklu Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Artuklu Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 5. Sınıf öğrencilerine yönelik program düzenlendi.

Müftülük konferans salonunda düzenlenen programa Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Müftü İsmail Çiçek, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahim Omuk, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin Başboğa, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin, hafızlık çalışmalarının temeli olan ilk bölümü başarıyla tamamlayarak hafızlığa ilk adımı atmanın heyecanını yaşadıkları görüldü.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şiir ve tiyatro gösterilerinin ardından öğrenciler koro halinde Kur'an tilaveti sundu. Dua ile tamamlanan programın sonunda hafız adayı öğrencilere Milli Eğitim Müdürü Sarı ve Müftü Çiçek tarafından çeşitli hediyeler verildi.

(MSK-MP-Y)



11.05.2017 11:50:54 TSI

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