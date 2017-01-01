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Van'da 'İklim Değişikliği' konulu seminer



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VAN (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yürütülen, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimince koordine edilen "İklim Değişikliği" konulu seminer düzenledi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılan 'İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi' seminerine İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mühendisi Kader Tugan Şahin, Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yıldızbaş ve öğretmenler katıldı. Seminer öncesi konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, iklim değişikliğinin yılladır gündemlerinde yer aldığını belirterek, "Bu konuda paneller, seminerler, programlar yapıldı. Ama biz bunu doğrudan öğretmen ve öğrencilerimize ancak böyle bir faaliyetle yansıtma imkanı bulduk. Kurumumuza bağlı AR-GE Birimince böyle bir fikir gelince, hemen öğretmen ve öğrencilerimizde farkındalık oluşturma anlamında eğitimlere katmak istedik. Gerek öğretmenlerimiz, gerekse öğrencilerimizin iklim değişikliği konusunda yeni bilgilere, yeni donanımlarla bilinç sahibi olurlar diye düşündük. Eğitim alacak öğretmenlerimiz öğrencilerimize, öğrenciler ailelerine, aileler topluma bu bilgileri aktarınca bir döndü oluşur. Küresel ısınma, doğa tahribatı her gün biraz daha büyümekte. Maalesef kendi elimizde doğayı olumsuz etkiliyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, yüzyıllar önce, doğa kendi dengesini, döngüsünü çok iyi yürütüyordu. İnsan hayatına ne zaman 'a doğal' şeyler, yani sanayileşme, teknoloji girince doğa yok oldu. Doğa bizim yaptığımız nankörlüğe isyan etmek üzere. Bu anlamda bu seminerleri önemsiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve bu işi yürüten Yıldırım Beyazıt Üniversitemize ve değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Levent Kurnaz ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Uzun katılımcılara iklim değişikliği konularında bilgiler verdi.

(MSA-Y)



11.05.2017 11:51:21 TSI

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