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Hemşireler tükenmişlik sendromu yaşıyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:46
Hemşireler tükenmişlik sendromu yaşıyor
Hemşireler tükenmişlik sendromu yaşıyor
- Türk Sağlık Sen Hatay Şube Başkanı Şahin:
- "Hemşirelerin talepleri dikkate alınmalı, sorunlarına artık çözüm bulunmalı"

(Fotoğraflı)

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - Türk Sağlık Sen Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Şahin, tükenmiş sendromu yaşayan hemşirelerin sorunlarının çözümü için taleplerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Sendika Şube Başkanı Hayrettin Şahin, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, hemşirelerin taleplerin sürekli gözardı edilmesinin derin bir ümitsizliğe neden olduğunu ifade etti.
Ağır iş yükü, mobbingin yanısıra şiddetin varlığını koruması ve ekonomik olarak durmadan yaşanan geriye gidiş nedeniyle hemşirelerin tükenmişlik sendromu yaşadıklarını belirten Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Sözleşmeli hemşire, vekil ebe hemşire gibi istihdam türleri ile çalışanlar özlük hakları açısından mağdur edilmektedirler. Geçici görevlendirmeler, görev dışı çalıştırmalar nedeniyle de sıkıntılar çekmektedirler. Sorunların adeta sıradağlar gibi dizildiği sağlık alanında çalışanların taleplerinin hayata geçmesi acil bir hal almıştır. Fedakarlık timsali, devletin şifa ve şefkat eli hemşire arkadaşlarımız en iyi çalışma şartlarında hizmet üretmeye layıktırlar. Onların verdikleri hizmetinde ödemenin bir kaşlığı yoktur ama alın terlerinin ve hak ettiklerinin verilmesi de elzemdir. Artık yıllardır süregelen ihmalkarlık sonlandırılmalıdır. Bu temennilerle tüm hemşire arkadaşlarımızın 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı kutluyor, kendilerine çalışma hayatlarında kolaylıklar diliyorum."
(ADM-Y)

11.05.2017 11:55:08 TSI
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