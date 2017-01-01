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Minik zabıtalardan dilenci uyarısı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından kurulan ve öğrencilerden oluşan minik zabıtalar, vatandaşlara dilencilerle ilgili uyarılarda bulundular.

Zabıta personeliyle birlikte cadde ve sokakları dolaşıp vatandaşlara broşür de dağıtan minik zabıtalar, "Bizlerin duygularından yararlanıp kolay yoldan para kazanmayı meslek haline getiren dilencilere inanıp para vermeyelim. Dilencilerin çoğu bu işi yaparken küçük yaştaki çocukları kullanıyorlar. Dilenciliği meslek edinen bu şahıslara yapılan her yardımın dilenciliği arttırdığını unutmayalım. Vatandaşlarımız, bu kişilere inanıp para vermezse dilenciliğin önüne de geçilmiş olur" şeklinde konuştular.

Minik zabıtaların bu davranışı vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı.

(İG-RFK-Y)



11.05.2017 12:03:11 TSI

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