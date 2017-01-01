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Van'da geniş aileden oluşan hanehalkı oranı yüzde 23,9 oldu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:54
Van'da geniş aileden oluşan hanehalkı oranı yüzde 23,9 oldu

VAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin 2016 yılında yüzde 29,9 ile Şırnak olduğunu belirterek, 'Bölgemize bağlı illerde geniş aileden oluşan hanehalkı oranı; Van'da yüzde 23,9, Muş'ta 24,5, Bitlis'te yüzde 21,7, Hakkari'de 26,4 olarak gerçekleşti" dedi.
Açıklamalarda bulunan Özer Coşğun, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye'de 2012 yılında 3,7 olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2016 yılında 3,5 kişi olduğunu söyledi. Bölgemize bağlı illerde ortalama hanehalkı büyüklüğünde azalma eğilimi gösterildiğini ifada eden Özer Coşğun, "Van'da 2012 yılında 6,4 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2016 yılında 5,3'e düşmüştür. Muş'ta 2012 yılında 6,6 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2016 yılında 5,4'e düşmüştür. Bitlis'te 2012 yılında 6,1 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2016 yılında 5,0'e düşmüştür. Hakkari'de 2012 yılında 7,4 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2016 yılında 5,9'a düşmüştür" dedi.

"Van'da tek kişilik hanehalkı oranı yüzde 8,8 oldu"
Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin 2016 yılında yüzde 24,9 ile Tunceli olduğunu ifade eden Özer Coşğun, "Tunceli ilini yüzde 22,8 ile Giresun ve yüzde 22,6 ile Eskişehir ve Gümüşhane izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 8,3 ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır ilini yüzde 8,7 ile Batman ve yüzde 8,8 ile Van izledi. Bölgemize bağlı diğer illerdeki tek kişilik hanehalkı oranı Muş'ta yüzde 9,6, Bitlis'te 10,5, Hakkari'de 10,5 olarak gerçekleşti" diye konuştu.

"Van'da Çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranı yüzde 65,3 oldu"
Çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin 2016 yılında yüzde 72,6 ile Kayseri olduğunu söyleyen Özer Coşğun, "Kayseri ilini yüzde 71,9 ile Osmaniye ve yüzde 71,3 ile Ankara takip etti. Çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 55,3 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini yüzde 56,6 ile Kastamonu ve yüzde 57,2 ile Tunceli izledi. Bölgemize bağlı illerde çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranı; Van'da yüzde 65,3, Muş'ta 63,7, Bitlis'te yüzde 65,9, Hakkari'de 60,7 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"Van'da geniş aileden oluşan hanehalkı oranı yüzde 23,9 oldu"
Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin 2016 yılında yüzde 29,9 ile Şırnak olduğunu kaydeden Özer Coşğun, "Şırnak ilini yüzde 26,4 ile Hakkari ve yüzde 25,9 ile Batman izledi. Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 10,3 ile Çanakkale oldu. Çanakkale ilini yüzde 10,5 ile Eskişehir ve yüzde 11,2 ile Balıkesir izledi. Bölgemize bağlı illerde geniş aileden oluşan hanehalkı oranı; Van'da yüzde 23,9, Muş'ta 24,5, Bitlis'te yüzde 21,7, Hakkari'de 26,4 olarak gerçekleşti" dedi.

"Van'da yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranı yüzde 7,3 oldu"
2016 yılında yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının Van'da yüzde 7,3, Muş'ta 6,5, Bitlis'te 6,2, Hakkari'de 7,8 olduğunu belirten Özer Coşğun, "Daha detaylı incelendiğinde; yalnız anne ve en az bir çocuğundan oluşan hanehalkı oranı Van'da yüzde 5,7, Muş'ta 5,1, Bitlis'te 4,8, Hakkari'de 6,3 oldu. Yalnız baba ve en az bir çocuğundan oluşan hanehalkı oranı Van'da yüzde 1,5, Muş'ta 1,4, Bitlis'te 1,5, Hakkari'de 1,4 oldu" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

11.05.2017 12:01:08 TSI
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