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Bağlar Belediyesi Anneler Günü için etkinlik düzenledi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Anneler Günü için düzenlediği etkinlikle tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Etkinlikte annelere ilk olarak hazırlanan ikramlar sunuldu. Daha sonra müzik ve erbane eşliğinde türküler söyleyen anneler, etkinlikte keyifli anlar yaşadı. Ayrıca anneler için Çocuk ve Aile Merkezinin Konferans Salonunda sinema gösterimi yapıldı. Anneler, Nohutlu Pilav adlı kısa film belgeselini izlerken, duygu dolu anlar yaşadı. Son olarak Çocuk ve Aile Merkezinin kursiyer çocukları hazırladıkları hediyeleri annelere verdi.

(İHA-MP-Y)



11.05.2017 12:03:55 TSI

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