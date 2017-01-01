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Arslanbey'de amfi tiyatro alanı için çalışma başlatıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mahallesi'ne amfi tiyatro alanı yapmak için kollarını sıvadı.

Bu kapsamda Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kültür ve sanat etkinliklerinin sahneleneceği bir amfi tiyatro alanı yapımı için Arslanbey'de yıkılan eski belediye hizmet binası yerinde çalışma başlattı. Kartepelilere yeni bir kültür ve sanat alanı oluşturma adına Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 120 metrekare amfi tiyatro alanına 6 basamaklı 400 kişi kapasiteli yeni bir amfi tiyatro alanı yapacak. İlçeye değer katacak çalışmada tiyatro alanı çevre duvarları da doğanın renklerini yansıtan ve artık Kartepenin renkleri olan yeşil ve mavi renklere bürünecek. Arslanbey Aile Sağlığı Merkezi yanındaki mevcut merdivenleri iyileştirecek ekipler mevcut futbol sahasına geçişin sağlanacağı güzergahta kaldırım ve yaya yollarını da planladı. Amfi tiyatro alanı çevresindeki yeşil alanda peyzaj çalışması yapacak belediye ekipleri, düzenlemeleri ile kent estetiğine uygun bir alanı mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı hedefliyor.

(İG-RFK-Y)



11.05.2017 12:03:56 TSI

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