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Tezhip ve minyatür sergisi göz doldurdu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde Yasemin Ademoğlu ve Yasemin Sayarer Bulut eğitmenliğindeki kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı tezhip ve minyatür sergisi Kent Müzesi'nde açıldı.

41 eserin yer aldığı serginin açılışında konuşan kurs eğitmeni Ademoğlu, amaçlarının kursiyerlere bu sanatı sevdirmek olduğunu söyledi. Kursiyerlerin bu sergide ilk eserlerini sergilemenin heyecanını yaşadıklarını belirten Ademoğlu, kursiyerlerin bir eserini 3- 6 ay arasında tamamladığını ifade etti. Kurs eğitmenleri Yasemin Ademoğlu ve Yasemin Sayarer Bulut'a plaket takdim eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise kentin bir sanat kültürü olduğunu, bu kültürü de yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Kayda "Salihli çağdaş bir şehir ve yönünü batıya çevirmiş bir şehirdir. Kentimiz sanat ve sanatçıya, tiyatroya, görsel sanatlara önem veren bir şehirdir. Resimden, müziğe kadar hangi sanat alanı aklınıza geliyorsa, Salihli Belediyesi olarak destek olmaya devam ediyoruz. Bu serginin açılmasında emeği geçen eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından eğitmenler tarafından Başkan Kayda'ya tablo hediye edilirken, Başkan Kayda tezhip ve minyatür sergisini kursiyerlerle birlikte açtı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Büyükşehir Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, kursiyerler ve davetliler sergiyi gezdi.

Öte yandan 41 eserin yer aldığı serginin 21 Mayıs'a kadar açık kalacağı, ücretsiz gezilebileceği öğrenildi.

(BA-ÖND-Y)



11.05.2017 12:04:32 TSI

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