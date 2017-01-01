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Kilis'te "Merkezim Her Yerde" projesi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:56
Kilis'te "Merkezim Her Yerde" projesi
Kilis'te "Merkezim Her Yerde" projesi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Gençlik Merkezi tarafından Hasancalı Köyünde öğrenimlerine devam eden 37 öğrenciye Gençlik Merkezi gezdirildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Merkezine uzak olan köy veya mahallelerdeki gençlerin gençlik merkezlerini tanıması ve gençlik merkezi etkinliklerinden yararlanmasını amacı ile başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı Köyünde öğrenimlerine devam eden 17 erkek ve 20 bayan olmak üzere 37 genç ile başladı. Proje kapsamında Hasancalı Köyünden alınarak Gençlik Merkezine gelen gençlere Gençlik Liderleri nezaretinde atölye, kulüp, proje, gençlik kampları hakkında tanıtımlar yapıldı. Daha sonra gönüllüler ile buluşan gençler için şehir merkezini kapsayan kültürel ve sosyal gezi düzenlendi. Gezinin ardından Gençlik Merkezi Müzik Kulübünde gitar ve bağlama dinletisi ile eğlenceli zaman geçiren gençler son olarak gruplara ayrılarak basketbol, voleybol,futbol gibi sportif etkinliklere katıldı.
(MAD-SD-Y)

11.05.2017 12:06:05 TSI
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